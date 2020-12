Poljska pripravljena na kompromis pri finančnem svežnju EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jaroslaw Gowin je v četrtkovih pogovorih z evropskimi komisarji v Bruslju pojasnjeval, zakaj Poljsko skrbi trenutna oblika mehanizma o vladavini prava, poročajo tuje tiskovne agencije. Predstavil pa je tudi argumente, ki kažejo na možnost kompromisa pri tem vprašanju, piše STA.

Začasni proračun ne bi bil v interesu Poljske

Po njegovem mnenju začasni proračun ne bi bil v interesu Poljske in nobene druge članice EU, čeprav nekateri menijo drugače. "Zato verjamem, da je v interesu vseh Evropejcev, da se najde dober kompromis," je povedal namestnik poljskega premierja Mateusza Morawieckega. Ta je sicer še v pogovoru za četrtkovo izdajo časnika Frankfurter Allgemeinen Zeitung branil veto na sveženj.

"Takšen kompromis je možen, četudi ne v obliki novih pogovorov o obliki pogojevanja, pa v obliki zavezujoče izjave, s katero bi pojasnili (uredbo o vladavini prava)," je dejal. "Interpretativna izjava bi lahko bila (...) jasna izjava Evropskega sveta, da pogojevanje ne bi bilo uporabljeno za izvajanje neupravičenega pritiska na posamezne države članice na področjih, ki nimajo zveze s pravilno porabo sredstev EU," je pojasnil Gowin.

"Vsi vemo, da morebiten veto ne bi samo avtomatično sprožil postopka začasnega proračuna, ampak bi lahko sprožil tudi načrt B, kot so ga imenovali moji sogovorniki. O njem so govorili z velikim odporom, a niso popolnoma izključili te možnosti. Obstaja tudi možnost neke oblike sodelovanja med preostalimi 25 članicami EU," je še povedal po poročanju tujih agencij.

Poljska skupaj z Madžarsko od sredine novembra zaradi nestrinjanja z uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava blokira celoten sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19, vreden 1824 milijard evrov. Sveženj vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in 750-milijardni sklad za okrevanje. Madžarski premier Viktor Orban sicer vztraja pri vetu, še navaja STA.

Voditelji članic EU se bodo prihodnji teden srečali v Bruslju



Voditelji članic EU se bodo prihodnji teden srečali v Bruslju, zasedanje ne bo virtualno, je danes potrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Teme so namreč tako pomembne, da je takšno srečanje nujno. Voditelji bodo razpravljali o številnih perečih vprašanjih - madžarski in poljski blokadi svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, o odnosih s Turčijo, brexitu in boju s covidom-19. (STA)