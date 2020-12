V EU Madžarski in Poljski zagrozili z rezervnim načrtom

Od Madžarske in Poljske danes ali najpozneje v torek pričakujejo jasna znamenja pripravljenosti na rešitev blokade svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo, sicer bodo v EU prešli k rezervnemu načrtu, torej k alternativnim scenarijem za vzpostavitev sklada za okrevanje brez njiju, so danes v Bruslju povedali visoki diplomatski viri v EU.

Madžarski in poljski veto svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo v vrednosti 1.824 milijard evrov, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije in sklad za okrevanje, lahko po navedbah virov postane pomembna tema zasedanja voditeljev članic EU v četrtek in petek v Bruslju, piše STA.

Če ne bo jasnega znamenja, bodo prešli k rezervnemu načrtu

Glavno vlogo pri iskanju rešitve ima nemško predsedstvo. Visoki diplomatski viri v EU so danes opozorili, da pričakujejo "jasna znamenja" iz Budimpešte in Varšave "danes ali najpozneje jutri", sicer se bodo zatekli k rezervnemu načrtu.

Načrt B pomeni alternativno rešitev za vzpostavitev sklada za okrevanje s 25 članicami. Sklad je zdaj predviden v tesni povezavi z večletnim proračunom, na podlagi metode skupnosti. Kot alternativo neuradno omenjajo več možnosti, med njimi medvladni sporazum in okrepljeno sodelovanje ter tudi kombinacijo obeh, poroča STA.

Če dogovora o svežnju ne bo, to po navedbah virov pri Evropski komisiji pomeni tudi financiranje Unije po sistemu začasnih dvanajstin, kar vodi v zelo resen položaj, med drugim v bistveno zmanjšanje kohezijskih plačil.

Ogrožen tudi dogovor o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov

Če dogovora o večletnem proračunu ne bo, pa je na vrhu konec tedna ogrožen tudi dogovor o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov. Vse torej kaže, da lahko podnebni cilj postane talec spora o vladavini prava, še navaja STA.

Madžarska in Poljska ves sveženj blokirata zaradi nestrinjanja s pogojevanjem evropskih sredstev z vladavino prava. To pogojevanje naj bi po navedbah virov pri komisiji sicer veljalo v vsakem primeru, ne glede na to, kako se bo financirala Unija.