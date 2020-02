Policist mrtvo pijan obležal za volanom #video

Lani marca si je ameriški policist Nathan Meier privoščil res drzno potezo, ko se je napil in nezavesten obležal za volanom avtomobila policijske patrulje. Ko so ga v avtomobilu kasneje odkrili gasilci in kolegi, je bil Meier oborožen in oblečen v uniformo. Policista so s kraja dogodka odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima kar petkrat več alkohola v krvi, kot dovoljuje zakon.

Potem ko je javnost izvedela, da jo je Meier odnesel brez uradne preiskave in sankcij, se je na policijsko upravo, ki zaposluje policista, vsul plaz kritik in ogorčenja. V policijski upravi so sicer več čas zatrjevali, da so incident obravnavali kot izredni dogodek.

Tožilec meni, da ga kolegi ščitijo

George Brauchler, okrožni tožilec ameriške zvezne države Kolorado, je medtem že izrazil jezo nad tem, saj policista zaradi pomanjkanja dokazov ne more tudi uradno preganjati. "Kljub očitnim znakom, da je bil Meier pijan, je njegov nadrejeni, ki je bil - mimogrede - tudi prvi na kraju dogodka, dejal, da nima dovolj dokazov, da bi zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. To očitno kaže na ščitenje kolega iz lastnih vrst," je povedal po pisanju ABCNews.

"Zelo sem jezen. Če bi bil v avtomobilu kdorkoli drug, ne policist Meier, ne verjamem, da bi jo odnesel brez posledic," je še pojasnil tožilec Brauchler in poudaril, da ne gre samo za prikrivanje dokazov, temveč za oviranje sodnih postopkov.

Pijani policist jo je tako odnesel brez posledic.