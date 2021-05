Pokol: na rojstnodnevni zabavi ubil šest ljudi, nato še sebe

Strelec je bil v razmerju z žensko na zabavi za rojstni dan ene od žrtev. Policija ni razkrila identitete strelca in žrtev, prav tako uvodoma ni bil jasen motiv pokola. Otroci, ki so bili na zabavi, niso bili poškodovani in so jih predali v varstvo sorodnikov.

Man kills 6, then self, at Colorado birthday party shooting https://t.co/RiPiJ0f20t — sun.mv (@sunbrk) May 10, 2021

“The incident was Colorado's worst mass shooting since a gunman killed 10 people at a Boulder supermarket March 22”



Quite the sentence. https://t.co/AKdlmqPQIS — Tim Miller (@Timodc) May 10, 2021

Gre za nov strelski napad v ameriški zvezni državi Kolorado, potem ko je strelec tam 22. marca v samopostrežni trgovini pobil deset ljudi. "Tragično streljanje v Coloradu Springsu je uničujoče, še posebej za številne med nami, ki smo praznovali materinski dan," je sporočil guverner Kolorada Jared Polis.

Načelnik policije Colorado Springsa, ki je s 465 tisoč prebivalci drugo največje mesto države za Denverjem, Vince Niski je izrazil sožalje vsem družinam, ki so izgubile svojce, in otrokom, ki so ostali brez staršev.