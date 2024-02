Poklukar v Madridu o problematiki tihotapljenja migrantov

Slovenija se spopada z aktivnostmi kriminalnih združb, vpletenih v tihotapljenje migrantov, zlasti v povezavi z regijo Zahodnega Balkana, je danes ob obisku v Madridu, kjer se je srečal s španskim kolegom, izjavil notranji minister Boštjan Poklukar. Kot je dodal, so tovrstna kazniva dejanja mednarodna in zato zahtevajo široko čezmejno sodelovanje.

Schengensko območje in s tem prost pretok ljudi, blaga in storitev je zagotovo ena največjih pridobitev EU, zato si moramo prizadevati za njegovo ohranitev in učinkovito delovanje, je na srečanju s španskim kolegom Fernandom Grande-Marlaskom Gomezom dejal Boštjan Poklukar.

"Čeprav smo bili zaradi povečane teroristične grožnje v EU in naraščanja organiziranega kriminala v regiji Zahodnega Balkana prisiljeni sprejeti težko odločitev in začasno ponovno uvesti nadzor na naših notranjih mejah z Madžarsko in Hrvaško, ostajamo veliki zagovorniki schengenskega območja in s tem močno zavezani k odpravi ukrepa, ko bodo razmere to dopuščale," je poudaril.

Ob tem je opozoril na problematiko nezakonitih migracij in z njimi tesno povezanega tihotapljenja migrantov. "Slovenija se spopada z aktivnostmi kriminalnih združb, vpletenih v tihotapljenje migrantov, zlasti v povezavi z regijo Zahodnega Balkana. Kazniva dejanja, ki jih preiskujemo, so izrazito mednarodna in zahtevajo široko čezmejno sodelovanje," je dodal.

Dva slovenska policista v Španijo

V okviru sodelovanja na področju migracij Slovenija letos načrtuje napotitev dveh policistov v Španijo, izhaja iz sporočila notranjega ministrstva.

Ministra sta na srečanju tudi potrdila dobro sodelovanje med policijama, ki po oceni Poklukarja poteka tekoče, še zlasti na področju boja proti trgovini s prepovedanimi drogami, v okviru skupnih operacij Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) in pri zagotavljanju varnosti na športnih prireditvah.

Španska policija ima tudi eno boljših ureditev obravnave nasilja v družini, vključno z uporabo elektronskega nadzora nad najhujšimi povzročitelji nasilja v družini, je ocenil Poklukar in v luči tega predlagal sodelovanje policij na tem področju.