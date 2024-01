Belgijsko predsedstvo Sveta EU se bo osredotočilo na izvajanje migracijskega pakta

Potem ko sta Svet EU in Evropski parlament decembra dosegla politični dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu, je treba zdaj dokončati zakonodajno delo. Po uradni potrditvi zakonodaje pa se bo belgijsko predsedstvo Sveta EU osredotočilo na njeno izvajanje, je danes v Bruslju povedala pristojna belgijska državna sekretarka Nicole de Moor.

Belgijsko predsedstvo je danes gostilo prvo zasedanje notranjih ministrov po decembrskem dogovoru držav članic in evropskih poslancev o zakonodajnih predlogih v okviru migracijskega pakta. To so uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, o postopkih varnostnega preverjanja na zunanjih mejah EU, o upravljanju migracij in azila, o azilnih postopkih in o kriznih razmerah.

Zdaj je treba ta politični dogovor pretvoriti v pravna besedila, ki jih bosta morala Svet EU in parlament na koncu uradno potrditi. "Člane Sveta sem obvestila, da od začetka meseca potekajo zelo intenzivni tehnični pogovori," je povedala de Moor.

Izrazila je prepričanje, da bodo vsi zakonodajni akti sprejeti pravočasno, torej še pred junijskimi evropskimi volitvami.

Okrepili bodo pogovore o implementaciji in operacionalizaciji pakta

"Po uradni potrditvi pa bo belgijsko predsedstvo okrepilo pogovore o operacionalizaciji in implementaciji pakta," je še povedala državna sekretarka. Temu bo po njenih besedah namenjeno še eno posebno ministrsko srečanje.

Evropska komisarka Ylva Johansson je znova pozdravila dogovor o paktu, a obenem poudarila, da samo to ne bo dovolj za urejeno upravljanje migracij v uniji. Poleg tega je treba okrepiti boj proti tihotapcem ljudi, izboljšati vračanje migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil, v tretje države in sodelovanje s temi državami.

Notranji ministri so danes opravili še prvo razpravo o podpori Ukrajincem, ki so se zaradi ruske agresije na njihovo državo zatekli v EU, po izteku začasne zaščite marca 2025. O tem bodo odločali skupaj z ukrajinskimi oblastmi, upoštevali pa bodo tudi ukrajinske begunce, je zagotovila de belgijska državna sekretarka, pristojna za migracije.

Poklukar pozdravil vzpostavitev zavezništva evropskih pristanišč

Na dnevnem redu je bila tudi razprava o delovanju zavezništva evropskih pristanišč, ki so ga ustanovili v sredo v belgijskem Antwerpnu in je namenjen sodelovanju evropskih in nacionalni oblasti ter pristanišč v EU v boju proti trgovini z drogami.

Notranji minister Boštjan Poklukar je pozdravil vzpostavitev zavezništva, so sporočili z ministrstva.

"Tudi Slovenija se sooča z grožnjo tihotapljenja drog skozi naše edino mednarodno pristanišče - Luko Koper. Zato slovenska policija krepi sodelovanje s carinskimi in pristaniškimi organi, pa tudi s špediterskimi oziroma logističnimi podjetji in z zasebno varnostno službo pristanišča," je ob tem povedal minister.

Tovrstno sodelovanje se je po njegovih besedah izkazalo kot pomemben doprinos k izboljšanju analiz tveganja in h krepitvi varnostnih ukrepov na območju pristanišča.