Pohvalila sta se z ustreljenim mladim srnjakom in razburkala Facebook

Zakonca iz Srbije sta se na družbenem omrežju Facebook pohvalila na skrajno nenavaden način. Ponosno sta objavila fotografije ustreljenega mladega srnjaka, ob katerem pozirata skupaj s svojim otrokom. Facebookovi uporabniki so zgroženi.

Srbska zakonca sta ob fotografijah okrvavljenega srnjaka na lastnem dvorišču celo zapisala "Oči je ubil bambija". Uporabniki Facebooka so objavo označili kot nedopustno, sploh ker so v surovo ravnanje vpletli lastnega otroka.

Oglasilo se je tudi društvo za zaščito živali Levijatan, ki ministrstvo za notranje zadeve in socialno službo nemudoma poziva k ukrepanju. "V času množičnih pobojev in nasilja objava takšnih fotografij ne sme ostati nekaznovana," so zapisali.

Da bodo pristojni organi bolje razumeli, s kom imajo opravka, je društvo k objavi pripelo tudi fotografijo omenjenih zakoncev, ki med poljubljanjem v rokah držita strelno orožje.