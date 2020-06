Poglejte, kje v Avstriji so zaščitne maske še obvezne

V Avstriji od danes veljalo milejši predpisi za nošenje zaščitnih mask kot zaščito pred novim koronavirusom. Nošenje zaščitnih mask v Avstriji je od zdaj obvezno v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter pri tistih dejavnostih, kjer ni mogoče zagotoviti priporočene varnostne razdalje enega metra, kot so na primer frizerski saloni, piše STA.

V avstrijskih trgovinah zaščitne maske tako niso več obvezne, še naprej pa v veljavi ostaja najmanj meter varnostne razdalje med ljudmi, ki niso člani istega gospodinjstva. Maske tudi niso več obvezne v osebnih avtomobilih, če se v njih ne vozijo člani istega gospodinjstva, na spletni strani po pisanju STA poroča avstrijska televizija.

V hotelih maska ni več potrebna

Nova pravila veljajo tudi v gastronomiji. Za vstop v avstrijske hotele in lokale za goste zaščitna maska ni več potrebna, še naprej pa jo bo moralo nositi osebje. Odpravili so tudi omejitev štirih odraslih oseb za mizo, delovni čas lokalov pa podaljšali s 23. na eno uro zjutraj. V avstrijskih fitnesih in velnes centrih prav tako še naprej v veljavi ostajajo ustrezna medsebojna razdalja ter omejitve vstopa glede na število obiskovalcev, piše STA.

Ukrepe bodo zaostrili, če se bodo razmere poslabšale

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je ob rahljanju ukrepov opozoril na lastno odgovornost. Če bo na območju, kjer zaščitne maske niso obvezne, "morda pretesno", bi si morali iz lastne odgovornosti nadeti zaščitno masko, je v nedeljo pozval Anschober. Hkrati je dal jasno vedeti, da bo Avstrija ponovno zaostrila ukrepe, če se bo število okužb z novim koronavirusom ponovno začelo povečevati, navaja STA.

V Avstriji so obvezno nošnjo zaščitnih mask uvedli 30. marca zaradi pandemije covid-19. Najprej so bile maske obvezne ob vstopu v supermarkete, nato so to obveznost razširili še na druga področja. V Avstriji so od danes ponovno dovoljeni tudi sejmi in kongresi.