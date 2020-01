Poglejte, kako so migranti pobegnili pred streli Madžarov #video

Madžarski mediji so objavili posnetek torkovega dogajanja na meji med Madžarsko in Srbijo. Skupina okoli 60 migrantov je želela v zgodnjih jutranjih urah prečkati madžarsko-srbsko mejo, madžarski policisti pa so v zrak ob tem izstrelili tri opozorilne strele. Skupina se je razbežala nazaj v Srbijo.

Skupina migrantov je želela v torek okoli 5.20 zjutraj prečkati srbsko-madžarsko mejo in vstopiti na Madžarsko. Štirim migrantom je to uspelo in jih je prijela madžarska policija, večina pa je ob opozorilnih strelih, ki so jih izstrelili madžarski policisti, pobegnila nazaj v Srbijo.

Stroga politika do migrantov

Madžarska in njena vlada, ki jo vodi Viktor Orban, ima sicer do migrantov precej odklonilen odnos. Država je ob vrhuncu begunske krize leta 2015 na svoji meji postavila ograje, da bi migrantom preprečili vstop na Madžarsko. Stranka Fidesz in njen predsednik Orban pa sta se zaradi tega in drugih stališč znašla tudi pod kritiko nekaterih evropskih organizacij in institucij.