Podmladek Alternative za Nemčijo pod nadzorom zaradi ekstremizma

Podmladek skrajno desne nemške stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) nemška obveščevalna agencija nadzira zaradi desnega ekstremizma, so danes sporočili iz obveščevalne agencije BfV. Ob njem so kot potrjeno desničarsko ekstremistični potrdili še dve skupini – Inštitut za državno politiko (IfS) in En odstotek.

Vodja nemškega urada za zaščito ustave (BfV) Thomas Haldenwang je dejal, da ni več nobenega dvoma, da so prizadevanja teh treh skupin t. i. nove desnice protiustavna. "Zato jih BfV obravnava kot potrjena desničarska ekstremistična prizadevanja," je dejal.

Za podmladek AfD, Mlado alternativo (JA), je dejal, da širi rasni koncept družbe, ki temelji na biologističnih predpostavkah. Migrante neevropskega porekla izključujejo kot "nesposobne za integracijo". Zlasti priseljencem z domnevno muslimanskim ozadjem pa pripisujejo negativne lastnosti, kot so kulturna zaostalost ter nagnjenost h kriminalu in nasilju.

Pri njihovem blatenju političnih nasprotnikov tako po oceni BfV ne gre za politično razpravo, temveč "splošno omalovaževanje demokratičnega sistema Zvezne republike Nemčije", so sporočili iz obveščevalne agencije.

JA ima stike z možganskim trustom IfS v vzhodni zvezni deželi Saška - Anhalt, katerega najbolj znan predstavnik je založnik Götz Kubitschek.

IfS širi idejo o obstoju nemškega ljudstva, v okviru katere so naturalizirani državljani drugorazredni Nemci, je še zapisala BfV v izjavi. V tem možganskem trustu, ki ima pomembno vlogo v novi desnici, tudi kršijo načela demokracije in pravne države.

En odstotek (Ein Prozent) pa po oceni BfV širi stališča, ki so rasistična in sovražna do migrantov, tujcev in muslimanov. V zadnjih letih so zaznali tudi porast protiustavnih izjav.