Pod plazom na Papui Novi Gvineji bi lahko bilo pokopanih 300 ljudi, svarijo lokalne oblasti. Na območje plazu, ki se je v petek zjutraj sprožil v provinci Enga, približno 600 kilometrov od prestolnice Port Moresby, so že prispele reševalne enote. Do sedaj so našli trupla štirih žrtev, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil uslužbenec ZN.