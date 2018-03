Po zastrupitvi ruskega vohuna v pubu in restavraciji našli sledi živčnega strupa

V restavraciji in pubu v Salisburyju, ki ju je nekdanji ruski vohun Sergej Skripal s hčerko Julijo obiskal, preden sta obležala nezavestna, so našli sledi živčnega strupa, s katerim naj bi bila oba zastrupljena, je danes potrdila visoka predstavnica britanskih zdravstvenih oblasti.

Prizorišče dogodka, kjer so pred slabima dvema tednoma našli zastrupljena nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo. Foto: Reuters

Čeprav zagotavljajo, da je ogroženost majhna, so okoli 500 ljudem, ki so prejšnjo nedeljo po 13.30 obiskali pub Mill ali restavracijo Zizzi, svetovali, naj preventivno operejo svoja oblačila in druge predmete. Predmete, ki jih ni mogoče oprati ali temeljito obrisati, morajo do nadaljnjega nepredušno zapreti v plastične vrečke.

Medtem sta 66-letni Skripal in njegova 33-letna hči še vedno v kritičnem stanju, policist, ki jima je prvi priskočil na pomoč, pa se še vedno zdravi v bolnišnici. Po navedbah na spletni strani britanskega BBC je policistovo zdravstveno stanje resno, a se že lahko pogovarja.

Britanska policija je v petek prosila za vojaško pomoč pri razširjeni preiskavi napada. Vojska naj bi pomagala s svojimi strokovnjaki za kemično orožje in dekontaminacijo ter odstranjevanje bomb.

Vladni strokovnjaki so že identificirali živčni strup, uporabljen v napadu, a te informacije javnosti za zdaj ne razkrivajo. Po neuradnih informacijah BBC naj bi bil redkejši od živčnega plina sarin in naj ne bi šlo za strup VX, s katerim so lani v Maleziji ubili polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Skripal, nekdanji uslužbenec ruske vojaške obveščevalne službe, ima azil v Veliki Britaniji od leta 2010, ko ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki jih je prijela ameriška FBI. V Rusiji je bil namreč leta 2006 obsojen na 13 let zapora zaradi predajanja zaupnih informacij o ruskih vohunih britanski tajni službi MI6.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je že uperil prst proti Moskvi, ko je javno dejal, da primer spominja na smrt nekdanjega ruskega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je umrl v Londonu leta 2006 po zaužitju čaja z radioaktivnim polonijem 210. Britanska preiskava je takrat ugotovila, da je umor verjetno odobril ruski predsednik Vladimir Putin, kar Moskva zanika. Moskva zanika tudi kakršnokoli vpletenost v tokratni primer.