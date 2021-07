Po Sydneyju zaprtje razglasili še v Melbournu

Na Hrvaškem so za dva tedna podaljšali dosedanje epidemiološke ukrepe. Nekaj sprememb je le pri delovanju šol vožnje in profesionalnih umetniških dejavnostih. Vstop na Hrvaško bo še naprej mogoč brez dodatnih epidemioloških pogojev vsem imetnikom evropskih digitalnih covidnih potrdil, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite.

Izobraževanje v hrvaških šolah vožnje bo poslej brez omejitev, če bodo imeli vsi tečajniki, predavatelji in inštruktorji ustrezna covidna potrdila. Sprejeli so tudi odločitev, da lokalni štabi civilne zaščite ne morejo sprejeti strožjih epidemioloških ukrepov glede izvajanja profesionalnih umetniških programov, kino predstav in razstav, kot so tiste, ki jih je sprejel hrvaški nacionalni štab.

Ostale hrvaške protikoronske ukrepe so podaljšali do konca julija. Od začetka julija tako velja, da lahko potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, še naprej vstopijo na Hrvaško s potrdilom o prebolelosti in zaključenem cepljenju proti covidu-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur.

Na Hrvaškem je vse več prireditev, kot so koncerti in športni dogodki, na katerih za vstop zahtevajo digitalno covidno potrdilo, če je pričakovati, da se bo zbralo več kot 100 ljudi. Na tovrstnih dogodkih ni vnaprejšnje omejitve števila ljudi in trajanja dogodka.