Po smrtonosnem požaru v Severni Makedoniji se nadaljuje preiskava

Požar je v klubu izbruhnil ravno med koncertom priljubljenega hip-hop dua DNK, domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Po izbruhu požara je v prenapolnjenem klubu, ki je deloval brez zakonite licence, izbruhnila panika. Večina mladih je umrla v stampedu. Številni so utrpeli tudi hude opekline in zastrupitve z dimom.

V okviru preiskave odgovornosti za tragedijo je trenutno osumljenih več kot 20 ljudi. Nekateri osumljenci naj bi sicer umrli, nekateri pa se zdravijo v bolnišnici. Sumijo možnost podkupovanja in korupcije. V klubu je bilo namreč dvakrat več ljudi, kot je dovoljena kapaciteta.

V nedeljo opravljen inšpekcijski nadzor je v klubu pokazal številne nepravilnosti, med drugim pomanjkljivosti v sistemu protipožarne zaščite in razsvetljave, je povedala tiskovna predstavnica državnega pravobranilstva Biljana Arsovska.

Požar je zahteval najmanj 59 življenj, med njimi je tudi Andrej Gjorgieski, član hip-hop dua DNK. Najmanj 155 je poškodovanih, od tega jih je bilo še v nedeljo zvečer 22 v kritičnem stanju. "Večina žrtev je utrpela poškodbe v stampedu, ki je nastal v paniki med poskusom bega," je povedala Kristina Serafimovska, direktorica bolnišnice Kočani.

Opekline in zastrupitve z ogljikovim monoksidom

Foto: Reuters "Sedemdeset bolnikov ima opekline in simptome zastrupitve z ogljikovim monoksidom," je dodala. Vladislav Gruev, specialist za rekonstruktivno in plastično kirurgijo na kliniki za kirurške bolezni, zdravi preživele.

"Večina jih ima hude opekline, ki pokrivajo več kot 18 odstotkov telesne površine, vključno z opeklinami druge in tretje stopnje na glavi, vratu, zgornjem delu trupa ter rokah in prstih," je dejal.

Štiri bolnike, ki so jih zdravili na Univerzitetni kliniki za kirurške bolezni Sveti Naum Ohridski, so včeraj popoldne prepeljali na Hrvaško, poroča portal Nova Makedonija. Na skopski kliniki so nastanili 29 ljudi, ki so bili poškodovani med požarom v nočnem klubu. Skupaj bo tako 47 ljudi premeščenih na bolnišnično zdravljenje v države v regiji, poleg Hrvaške še v Grčijo, Srbijo in Bolgarijo, poroča Index.hr.