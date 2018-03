Po petkovem pokolu v Palestini žalujejo, Združeni narodi zahtevajo preiskavo

Palestinske oblasti so po petkovem pokolu najmanj 15 Palestincev razglasile dan žalovanja. Palestince so na območju Gaze ubili izraelski vojaki, Izrael trdi, da so tako odgovorili na izgrede. A. Združeni narodi so že pozvali k neodvisni preiskavi pokola.

V množičnih protestih na meji med Gazo in Izraelom, na katerih so zahtevali pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu, je bilo več kot 1400 ljudi ranjenih. Izraelska vojska je proti protestnikom uporabila pravo strelivo, granate in solzivec. To je bil najbolj krvav dan na tem območju v zadnjih letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Krvav začetek šesttedenskih protestov

Izraelsko-arabska vojna leta 1948 je sprožila množični eksodus Palestincev iz današnjega Izraela. Številni danes živijo na območju Gaze, Zahodnem bregu in v sosednjih državah, saj jim Izrael ne dovoli, da se vrnejo. Petkova zborovanja so bila začetek šesttedenskih protestov, imenovanih Veliki pohod vrnitve, ki bodo predvidoma trajali do sredi maja, ko bo Izrael praznoval 70. obletnico ustanovitve, ZDA pa bodo odprle novo veleposlaništvo v Jeruzalemu.

Oglasil se je že palestinski predsednik Mahmud Abas in Izrael obtožil odgovronosti za pokol. Izraelske oblasti po drugi strani krivdo valijo na gibanje Hamas, ki vlada v Gazi. "Včeraj smo bi bili priča organiziranemu dejanju terorizma," je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske Ronen Maneli.

V Gazi danes pokopavajo žrtve petkovega nasilja. Foto: Reuters A v v videu, ki ga je posnel palestinski snemalec, je videti, kako je 18-letni Palestinec ustreljen v hrbet, ko teče stran od mejnega območja. Vojska se na posnetek še ni odzvala.

Varnostni svet ZN na nujnem zasedanju

O dogajanju v Gazi je v petek na nujnem zasedanju razpravljal Varnostni svet ZN. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je globoko zaskrbljen. Ob tem je pozval k neodvisni in transparentni preiskavi smrtnih primerov.

Po podatkih izraelske vojske se je petkovih protestov udeležilo okoli 30.000 ljudi, palestinska stran pa navaja še višje številke.