Po ognjenem peklu jih je udarila nova katastrofa #video

V jugovzhodnem delu Avstralije so posneli kenguruja, ki je iskal zavetje pred poplavami. Po obsežnih požarih so namreč dočakali še hude nevihte, ki so povzročile poplave, hude zemeljske plazove in številne nevšečnosti v prometu.

Avstralija se že več mesecev spopada z uničujočimi požari, ki so vzeli že triintrideset človeških življenj in bili usodni za številne živali, v največji meri pa so prizadeli vzhodni del celine. Po obsežnih požarih je jugovzhodna Avstralija le dočakala močno deževje, a je to povzročilo poplave, ki so prizadele celotni obalni del zvezne države Novi Južni Wales.