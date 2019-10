Po napadu z nožem na pariške policiste aretirali peterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska policija je danes aretirala pet ljudi, povezanih z radikaliziranim uslužbencem pariške policije, ki je na začetku meseca v napadu z nožem ubili štiri kolege. Policija je v preiskavi napada izvedla racije na treh lokacijah v severnih predmestjih Pariza, so potrdili pravosodni viri.

Mickael Harpon, 45-letni računalniški strokovnjak, je tretjega oktobra na sedežu policije v Parizu z nožem do smrti zabodel štiri kolege, preden so ga policisti ustrelili in je umrl. Kasneje se je izkazalo, da je pred kakim desetletjem prestopil v islam, nato pa se je radikaliziral.

Med aretiranimi tudi imam

Med današnjimi aretiranci je tudi imam, ki je pridigal v mošeji v kraju Gonesse, ki jo je obiskal Harpon. Po navedbah virov je ta imam na francoskem seznamu posameznikov, ki bi lahko predstavljali varnostno tveganje. Župan Gonessa je v petek sporočil, da je muslimansko združenje, ki je zaposlovalo imama, privrženca skrajne salafistične veje islama, že odpustilo.

Preiskovalci so medtem ugotovili, da je bil Harpon, ki je imel kot računalniški strokovnjak dostop tudi do podatkov obveščevalne veje pariške policije, v mesecih pred krvavim pohodom z nožem v tesnem stiku z omenjenim imamom.

Foto: Reuters

V Franciji se po napadu na policiste sprašujejo, kako je lahko policija spregledala različne znake, ki so v minulih letih kazali na Harponovo radikalizacijo, še posebej ob dejstvu, da so bili v državi zaradi niza džihadističnih napadov v visoki pripravljenosti.

Preiskovalci so odkrili tudi, da je imel Harpon ključek USB, na katerem so bili propagandni videoposnetki skrajne Islamske države, pa tudi podatki o več deset policistih. V Franciji se bojijo, da bi lahko te podatke posredoval drugim radikaliziranim muslimanom.

IS je sicer prejšnji teden v svojem propagandnem sporočilu omenila pariški napad, ni pa prevzela odgovornosti zanj.