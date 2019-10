V napadu na sedežu pariške policije ubiti štirje policisti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški, zaposlen na sedežu policije v središču Pariza, je danes do smrti zabodel štiri policiste. Policisti so napadalca ubili s strelnim orožjem.

Preiskovalci domnevajo, da je najhujšemu napadu na francosko policijo v zadnjih letih botroval spor na delovnem mestu. Napadalec je delal v administraciji policijske postaje.

Po navedbah virov, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, so storilca ubili na dvorišču zgradbe.

Po incidentu na sedežu pariške policije, ki stoji blizu katedrale Notre-Dame in drugih turističnih znamenitosti, so zaprli območje. Zaprli so tudi najmanj eno postajo podzemne železnice, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francoski notranji minister Christophe Castaner, ki bi moral danes odpotovati v Turčijo, je preložil obisk in bo obiskal prizorišče napada.

Foto: Reuters

