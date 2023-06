Po 20 letih v zaporu pomilostili žensko, obsojeno umora svojih štirih otrok #video

V Avstraliji so po 20 letih, ki jih je preživela za zapahi, danes pomilostili 55-letno Kathleen Folbigg, leta 2003 obsojeno umora svojih štirih otrok. Ponovna preiskava je namreč pokazala, da je bila njihova smrt v razponu desetih let najverjetneje posledica redkih genetskih motenj.

Kathleen Folbigg je bila pred 20 leti spoznana za krivo umora treh otrok in uboja četrtega. Vsi, dva sinova in dve hčerki, so nenadoma umrli med letoma 1989 in 1999, stari od 19 dni do 19 mesecev. Tožilci so na sojenju trdili, da jih je mati zadušila, čeprav je sama vseskozi vztrajala, da so umrli zaradi naravnih vzrokov.

Utemeljen dvom o obsodbi

Oblasti so lani odredile ponovno preiskavo primera, potem ko je skupina znanstvenikov leta 2020 opozorila na možnost, da so otroci dejansko umrli zaradi redke genske mutacije in prirojenih nepravilnosti, ter podpisala peticijo za izpustitev obsojenke, ki je bila v javnosti ožigosana za "najhujšo serijsko morilko Avstralije".

Revizijo primera je vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst in ugotovil obstoj utemeljenega dvoma o njeni obsodbi, je danes sporočil glavni tožilec Novega Južnega Walesa Michael Daley.

Medtem ko so tožilci ob odsotnosti trdnih forenzičnih dokazov leta 2003 vztrajali pri izjemno majhni verjetnosti, da bi vsi štirje otroci nenadoma nepojasnjeno umrli iz naravnih razlogov, je Bathurst navedel, da bi vsaj tri izmed smrti lahko povzročili zdravstveni vzroki.

Deklici naj bi trpeli za redko gensko mutacijo, eden od dečkov pa med drugim za nevrogenimi težavami. Na podlagi teh ugotovitev tudi smrt četrtega od otrok, prvorojenega sina, ni več sumljiva. Bathurst pri tem poudarja, da ne more sprejeti razlage, da bi bila Kathleen Folbigg karkoli drugega kot skrbna mati svojim otrokom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomilostitev sicer po besedah Daleyja še ne pomeni razveljavitve njene obsodbe, saj mora o tem odločiti prizivno sodišče, če bi se Bathurst obrnil nanj. Proces bi tam lahko trajal kakšno leto dni, v primeru razveljavitve sodbe pa bi lahko Kathleen Folbigg vlado Novega Južnega Walesa tožila za več milijonov dolarjev odškodnine, navaja BBC.