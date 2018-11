Plenković za veleposlanika v Veliki Britaniji imenoval svojo poročno pričo

Komisiji je postopek sprožila, ker Plenković med imenovanjem veleposlanika javnosti in pristojnih organov ni obvestil, da gre za njegovo poročno pričo. Ob tem na komisiji menijo, da bi morali od ustavnopravnih strokovnjakov zahtevati mnenje, ali obstaja ustavnopravni mehanizem, da bi se premier lahko izločil iz odločanja glede na to, da ustava določa, da predsednik države ob podpori predsednika vlade predlaga in sprejema odločitve o imenovanju vodij diplomatskih misij.

Plenković: Postopek je odveč

Plenković je v odzivu dejal, da zakonski predpisi, ki urejajo imenovanje šefov diplomatskih in konzularnih uradov, ne predvidevajo, v katerikoli različici, izvzetje tistega, ki opravlja vlogo predsednika vlade.

"Zdi se, da je sprožitev postopka proti meni odveč. To je primer, kjer je šla komisija korak predaleč, kot bi morala. Seveda pa ne bi rad izvajal nikakršnega pritiska. To je primer banalne prijave opozicije, sprožitev postopka zaradi tega pa se mi zdi odveč. Ljudje prijavljajo, to je postal trend med strankami na Hrvaškem, mi pa bomo še naprej odgovarjali in argumentirali vsakršno svoje ravnanje," je zatrdil.

Na višja položaja imenoval že svojo sestrično in strica

Komisija za odločanje o navzkrižju interesov je obravnavala še dve prijavi proti Plenkoviću, in sicer imenovanje njegove sestrične Nere Miličić za direktorico predstavništva hrvaške turistične skupnosti v Nemčiji in imenovanje njegovega strica Marka Raosa v upravni svet Naravnega parka Biokovo, vendar v teh dveh primerih ni sprožilo postopka.