Plenković saboru dostavil imena ministrov bodoče hrvaške vlade

Mandatar in dozdajšnji predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je v četrtek zvečer saboru dostavil imena novih ministrov. Večina dozdajšnjih ministrov ostaja del vlade, med njimi tudi zunanji minister Gordan Grlić Radman.

Nova hrvaška vlada bo namesto dozdajšnjih 16 imela 18 ministrstev. Tri od njih bodo pripadla koalicijskemu partnerju tudi do zdaj vladajoče HDZ, bolj skrajno desnemu Domovinskemu gibanju (DP).

Kdo ostaja in koga bodo zamenjali?

Iz DP na ministrstvo za gospodarstvo prihaja eden od ustanoviteljev te stranke, odvetnik Ante Šušnjar. Ministrstvo za kmetijstvo bo vodil nekdanji član HDZ in generalni sekretar DP, kineziolog Josip Dabro, novoustanovljeno ministrstvo za demografijo in priseljevanje pa teolog Ivan Šipić, ki je bil v preteklosti prav tako lastnik strankarske izkaznice HDZ.

Na čelu resorjev, ki bodo pripadli HDZ, bo ostala večina dozdajšnjih ministrov. Edino novo ime je dozdajšnji generalni sekretar na ministrstvu za turizem in šport Tonči Glavina, ki bo na čelu tega ministrstva zamenjal Nikolino Brnjac.

Na položajih ostajajo minister za zdravstvo Vili Beroš, minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić, obrambni minister Ivan Anušić, notranji minister Davor Božinović ter Grlić Radman.

Svoje delo bodo nadaljevali tudi dozdajšnji finančni minister Marko Primorac, minister za izobraževanje, znanost in po novem tudi za mlade Radovan Fuchs, minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko Marin Piletić ter minister za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Šime Erlić.

Dozdajšnji minister za gospodarstvo Damir Habijan se seli na ministrstvo za pravosodje, javno upravo in po novem tudi digitalno preobrazbo, dozdajšnja kmetijska ministrica Marija Vučković pa na novoustanovljeno ministrstvo za varovanje okolja in zeleni prehod, ki je do zdaj spadalo pod gospodarski resor.

V vladi bodo ostali tudi minister za hrvaške veterane Tomo Medved, minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković ter ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek, ki so del Plenkovićeve vlade že od njegovega prvega mandata.

Nova vlada bo imela sedem podpredsednikov. Na tem položaju ostajajo Medved, Božinović, Butković, Bačić in Anušić, pridružujeta pa se jim Primorac in Dabro. Novi sestavi sabora znova, že tretji mandat zapored, predseduje Gordan Jandroković iz vrst HDZ.

HDZ je na aprilskih parlamentarnih volitvah osvojila 61 poslanskih mandatov, DP pa skupaj s partnerji 14. Plenković je prejšnji teden predsedniku Zoranu Milanoviću predal 78 podpisov poslancev, s čimer je dokazal, da uživa zaupanje večine poslancev v 151-članskem saboru.