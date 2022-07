Plaža, ki jo lahko na dan obišče največ 60 turistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bi preprečili uničevanje naravnih lepot Sardinije in okoliških otokov, so Italijani na vrhuncu sezone poostrili pravila. Na eni najlepših plaž Sardinije je število obiskovalcev omejeno na 60 na dan, mesto je treba rezervirati, uporaba plaže pa stane tri evre.

Otočje Madalena na obali Sardinije v Italiji je obdano s številnimi čudovitimi plažami. Cala Coticcio, ki leži na severovzhodni obali otoka Kaprera v Tirenskem morju, je majhna, a osupljiva plaža s finim belim peskom. Je sestavni del nacionalnega parka La Madalena in idealen kraj za kopanje ter potapljanje v poletnih mesecih.

Plažo obdajajo čudovito turkizno morje, klifi ter sredozemsko rastlinje in je skrita pred radovednimi pogledi. Zaradi njenega čarobnega videza jo mnogi primerjajo s plažami rajskega Tahitija v Francoski Polineziji.

Zanimivo je, da so pred kratkim omejili število ljudi, ki lahko na dan obiščejo Cala Coticcio, na 60, mesto pa morate vnaprej rezervirati pri lokalnem vodniku. Ljudje, ki jih ujamejo na plaži in nimajo dovoljenja, so lahko kaznovani.