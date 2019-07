Pjongjang srečanje Kima in Trumpa pozdravil kot zgodovinsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je nedeljsko srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una na demilitariziranem območju med Severno in Južno Korejo pozdravila kot zgodovinsko. Pri tem je po ocenah analitikov poročilo o srečanju znova prilagodila svoji agendi.

Donald Trump in Kim Jong-un sta se dogovorila za "nadaljevanje produktivnega dialoga, da bi dosegli nov preboj pri denuklearizaciji Korejskega polotoka", je poročala uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Do srečanja je prišlo po sobotnem Trumpovem tvitu, da bi med nedeljskim obiskom v Južni Koreji rad kratko pozdravil Kima. Srečanje, na katerih je bil prisoten tudi južnokorejski predsednik Moon Jae-in, je nato trajalo eno uro. Kim in Trump sta se rokovala, Trump je kot prvi ameriški predsednik stopil na severnokorejska tla ter Kima povabil na obisk v ZDA "kadarkoli hoče".

Agencija KCNA je rokovanje v vasi Panmunjom, kjer so leta 1953 podpisali premirje, s katerim se je končala korejska vojna, označila za zgodovinsko in "čudovit dogodek". Vas je označila za simbol razdeljenosti.

Dodala je, da sta voditelja govorila o vprašanjih skupnega interesa, ki so postala ovira pri njihovem reševanju, ter da sta se dogovorila, da bosta ostala v tesnih stikih.

Srečanje polno simbolizma

Kim je po navedbah KCNA pohvalil "dobre osebne odnose" s Trumpom, ki bodo prinesli dobre rezultate, "ki jih drugi ne morejo predvideti" in ki "delujejo kot skrivnostna sila, ki premaga številne težave in ovire tudi v prihodnosti". Trump sicer Kima stalno naslavlja s prijateljem.

Improvizirano srečanje, ki do zadnje minute ni bilo gotovo, je bilo polno simbolizma, navaja AFP. Trumpov prestop meje je pomenil nadaljevanje lanskega prvega vrha Kima in Moona, ko je slednjega Kim - tako kot sedaj Trumpa - povabil, da stopi na severnokorejsko ozemlje.

Uradni severnokorejski časnik Rodong Sinmun je fotografije srečanja objavil na naslovnici, v časniku pa vsega skupaj 35 fotografij.

Številni odzivi strokovnjakov

Shin Beom-chul, analitik Azijskega inštituta za politične študije, je dejal, da je poročilo KCNA "tipična severnokorejska propaganda, ki slavi Kima kot tistega, ki vodi velikanske spremembe v geopolitiki". Cilj je popraviti Kimov položaj, potem ko se je z zadnjega vrha s Trumpom v Vietnamu vrnil praznih rok.

Vipin Narang z Inštituta za tehnologijo v Massachusettsu pa je opozoril, da Pjongjang stalno prikazuje Kima kot tistega, ki mu Trump dvori. Opozoril je na vrstni red poudarkov v poročilu tiskovne agencije KCNA - "omilitev napetosti, končanje neslavnih odnosov ter nato delo na denuklearizaciji Korejskega polotoka", ne samo Severne Koreje. Opozoril je, da Kim še vedno ni ponudil, da bi se njegova država enostransko razorožila.

Na srečanje so se v ZDA kritično odzvali glavni tekmeci za demokratsko predsedniško nominacijo za volitve leta 2020. Kampanja bivšega ameriškega podpredsednika Joeja Bidna je Trumpa obtožila, da se je znova prilizoval Kimu, ki mu je že večkrat popustil za zanemarljivo korist.

Elizabeth Warren je ocenila, da Trump ne bi smel "zapravljati ameriškega vpliva za priložnosti za fotografiranje in izmenjavo ljubezenskih pisem z neusmiljenimi diktatorji". S Severno Korejo bi morale ZDA ravnati na podlagi načelne diplomacije, ki promovira ameriško varnost, brani njene zaveznike in podpira človekove pravice.

Senator Bernie Sanders pa v srečanju Trumpa s Kimom ne vidi težav. Izrazil je upanje, da bo enako storil tudi z nasprotniki na Bližnjem vzhodu in Perzijskem zalivu.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem srečanje pozdravil, še posebej napoved, da bosta državi v dveh do treh tednih obnovili pogovore o denuklearizaciji Korejskega polotoka na delovni ravni. Izrazil je podporo prizadevanjem strani za vzpostavitev novih odnosov v smeri trajnega miru, varnosti ter popolni preverljivi denuklearizaciji Korejskega polotoka.

To je bilo tretje srečanje Trumpa in Kima po prvem junija lani v Singapurju in drugem februarja letos v Hanoju.