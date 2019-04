Petstotake bosta nehali izdajati še Avstrija in Nemčija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem se dokončno izteka obdobje tiskanja bankovcev za 500 evrov. Medtem ko je večina centralnih bank območja z evrom vijolične bankovce prenehala izdajati s 26. januarjem, se jim bosta danes pridružili še zadnji dve, in sicer nemška in avstrijska centralna banka.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sklep, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 evrov in ga izključi iz nabora posodobljenih evrskih bankovcev serije Evropa, sprejel maja 2016. Razlog za odločitev so bila tveganja, da je mogoče bankovce z velikimi zneski zlahka uporabiti za financiranje terorizma in pranje denarja.

Nemška centralna banka Bundesbank sicer v zadnjih dneh ni opazila povečanega zanimanja za bankovce za 500 evrov; povpraševanje po njih od začetka leta ocenjujejo kot stabilno. "Nobene nenavadne aktivnosti ni bilo," je povedal član sveta Bundesbank Johannes Beermann.

Ostajajo zakonito plačilno sredstvo

Bankovci za 500 evrov kljub temu, da jih centralne banke ne bodo več izdajale, ostajajo zakonito plačilno sredstvo v območju z evrom. Konec lanskega leta so med vsemi bankovci, merjeno po količini bankovcev v obtoku, predstavljali 2,3 odstotka, po vrednosti pa 21,2 odstotka.

Konec maja bodo centralne banke kot zadnja dva apoena iz serije bankovcev Evropa v obtok poslale nova bankovca za 100 in 200 evrov. S tem se bo končala temeljita varnostna prenova bankovcev, saj je ECB že prenovila bankovce za 10, 20 in 50 evrov.