"Petdeset odtenkov sive" končno do nove preobleke

Ena od najbolj zakrpanih cest med Vukovarjem in Ilokom, ki ji prebivalci zaradi nepreglednih zaplat asfalta pravijo "50 odtenkov sive", bo končno dočakala obnovo. Obljube o novi državni cesti D2, ki velja za eno od najbolj obremenjenih, so sicer stare že vsaj 15 let, zdaj pa jo bodo zaprli za leto dni. Po besedah ​​predsednika hrvaške uprave za ceste Josipa Škorića se bo prenova, ki bo potekala v več fazah, začela zelo kmalu.

Državna cesta D2, ki je znana kot ena od najbolj obremenjenih cest, vodi od Iloka do Vukovarja in naprej v središče Hrvaške.

Glavna obremenitev so tovornjaki, ki vozijo proti Srbiji. Dnevno naj bi jih bilo med 400 in 800, letno okoli 160 tisoč. Ob tem pa krajani dodajajo, da skoraj ne mine dan brez obiska cestnih delavcev, ki krpajo novo poškodbo na cesti.

Odgovorni sicer že več let obljubljajo gradnjo sremske mejne transverzale, ki bi rešila težave močno načete ceste, smo na našem portalu pisali že lani:

Zapore prometa že napovedane

Hrvaški avtoklub že poroča o zaporah prometa zaradi začetka del na rekonstrukciji dela državne ceste DC2, natančneje na odseku od Sotina do Opatovca.

Od 21. aprila do 10. ure do 19. aprila 2023 pa bo zaprta državna cesta DC2 Vukovar–Ilok med naseljema Sotin in Opatovac. Alternativna pot je Ulica Stjepana Radića (Sotin)–ŽC4173–ŽC4174 Lovas–DC2 Opatovac, so še objavili pri hrvaškem avtoklubu.

"Lani smo že popravili cesto na odseku od Mohovega do Šarengrada v dolžini pet kilometrov, ki je bila ocenjena kot najslabša. Zdaj začenjamo dela na odseku od Sotina do Opatovca, ki je prav tako dolg pet kilometrov. V sklopu del bomo na tem odseku 'poravnali' serpentine in tako izboljšali vidljivost. Popravili bomo še pločnik, uredili odvodnjavanje in še kaj," je ob tem še povedal Škorić.