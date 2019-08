Pendarovski poziva k hitrejši preiskavi primera izsiljevanja

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je danes preiskovalce pozval, naj se predčasno vrnejo s počitnic in nadaljujejo preiskavo primera izsiljevanja, ki je te dni dobil dodatne razsežnosti z objavo posnetkov. Poudaril je, da si država ne more privoščiti, da bi v članicah EU vzbudila dvom o sposobnosti, da se sooči s to afero.

Poudaril je, da gre za velik škandal, ki je zatresel temelje več ključnih državnih institucij. Razočaran je nad preiskovalci, ki so, namesto da bi primer preiskovali, odšli na počitnice. Pozval jih je, naj se vrnejo na delo in ugotovijo dejstva, poroča portal Balkaninsight.

Pozval jih je k "učinkovitim, hitrim in temeljitim ugotovitvam preiskave" ob spoštovanju načela nedolžnosti, dokler se ne dokaže krivda.

Meni, da bi bilo najbolje, da vsi politični predstavniki, katerih imena so bila omenjena, sami dajo izjavo tožilcem in tako pripomorejo k preiskavi. Za tiste, ki jim bo krivda dokazana, pričakuje ustrezne kazni, ne glede na to, ali so "tožilci, člani strank, poslovneži ali politiki", poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Meni tudi, da je javnost upravičeno razočarana in razburjena, ko so mediji te dni objavili video- in tonske posnetke v povezavi z afero, saj so jih na cedilu pustili tisti, ki bi morali skrbeti za vladavino prava. Razočaran je tudi sam.

Vzela naj bi denar v zameno za vpliv na sodišču

Foto: Reuters Primer izsiljevanja je prišel v javnost 15. julija, ko je tožilstvo za organizirani kriminal in korupcijo začelo preiskavo in priprlo poslovneža Bojana Jovanovskega in njegovega domnevnega sodelavca Zorana Milevskega zaradi suma, da sta izsiljevala bogatega in vplivnega poslovneža Jordana Orceja Kamčeva. Ta je osumljen v primeru Imperij, ki ga vodi posebno državno tožilstvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 med globoko politično krizo za preiskavo kriminala na visoki ravni, povezanega z nekdanjo vlado zdaj opozicijske VMRO-DPMNE.

Jovanovski in Milevski sta osumljena, da sta od Kamčeva vzela denar v zameno za obljubo, da mu bosta prek svojega domnevnega vpliva na posebno državno tožilstvo pomagala, da se izogne zaporni kazni ali pa da bo vsaj obsojen na nižjo kazen.

Takrat je tožilstvo zaseglo tudi telefona vodje posebnega državnega tožilstva Katice Janeve, da bi preverili sume o njeni morebitni vpletenosti. Na enem od telefonov so bili izbrisani vsi podatki.

Začeli objavljati tonske posnetke

Afera je dobila novo dimenzijo minuli četrtek, ko je italijanski skrajno desni časnik La Verita začel objavljati video- in tonske posnetke izsiljevalcev in poslovneža, v katerih je mogoče slišati tudi glas Janeve, ko po telefonu reče Kamčevu, naj ne skrbi in da bo vse v redu. V nedeljo objavljenem posnetku se prvič pojavi tudi makedonski premier Zoran Zaev, in sicer samo s kraticami ZZ, ko Jovanovski reče Kamčevu, da "ZZ ne bo delal nobenih težav".

Foto: Reuters

Janeva je potrdila, da je njen glas na posnetku, a vztrajala, da se je s Kamčevom pogajala, da bi bil priča v nekem drugem primeru. Zaev je odločno zanikal kakršnokoli vpletenost v primer.

Pendarovski je danes na novinarski konferenci izrazi razočaranje nad pojasnili Janeve in njenim ravnanjem. Meni pa, da bi moralo posebno državno tožilstvo nadaljevati delo, čeprav se določeni posamezniki niso ustrezno vedli.

Avtor članka naj bi bil Slovenec

Generalni državni tožilec Severne Makedonije Ljubomir Joveski je danes zagotovil, da bodo vse vpletene pozvali, da podajo izjave. Janeva in še ena tožilka Lile Stefanova, ki je bila omenjena v posnetkih, naj bi po navedbah medijev dali izjavo v torek in sredo.

Foto: STA Glavna opozicijska konservativna stranka VMRO-DPMNE je po objavi posnetkov že pozvala Zaeva k odstopu, češ da je na čelu kriminalne mreže. Pozvali so k predčasnim volitvam.

Socialdemokrati Zaeva domnevajo, da spada objava posnetkov v načrte za spodkopavanje in strmoglavljenje njihove vlade v obdobju, ko država jeseni pričakuje datum za začetek pristopnih pogajanj z EU, do konca leta pa sprejem v Nato.

Portal MMC RTV Slovenija je sicer poročal, da je avtor zgodbe, objavljene na strani časopisa La Verita, Laris Gaiser, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja in nekdanji kandidat za predsednika SLS.