Pence posvaril Američane, da v Bidnovi Ameriki ne bodo varni

Mike Pence je govoril v zgodovinski trdnjavi McHenry v Baltimoru, kjer so Američani v vojni leta 1812 porazili Britance, in na koncu sta se mu na odru poleg žene Karen ob vzklikih občinstva "še štiri leta" pridružila tudi predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trum, poroča STA.

Trump bo nominacijo sprejel v govoru pred Belo hišo danes zvečer, ko se bo konvencija, ki tehnično poteka iz Charlotta v Severni Karolini, dejansko pa zaradi pandemije novega koronavirusa iz različnih delov ZDA, končala.

Pence pandemiji, ki je pod Trumpovim vodstvom zahtevala življenja 180 tisoč Američanov, ni namenil veliko besed. Govoril je o gospodarstvu do pandemije in napačno trdil, da je Trump nasledil gospodarsko katastrofo.

Foto: Reuters

Ameriško okrevanje po krizi leta 2008 se je začelo v času vlade Baracka Obame in je bilo ob Trumpovem nastopu oblasti januarja 2017 v polnem zagonu. Trump ga je le pospešil z davčnimi olajšavami in odpravljanjem regulacij.

"Amerika bo propadla, če zmaga Biden"

Pence in drugi govorniki so tretji dan konvencije, ki je potekala pod naslovom Dežela herojev, največ časa spet porabili za slikanje črne podobe Amerike v primeru Trumpovega poraza na volitvah. Govorniki so zatrjevali, da bo Amerika povsem propadla, če zmaga demokrat Biden.

Pence, ki štiri leta ni niti z besedico ugovarjal Trumpu, je dejal, da Američani predsednika morda res vidijo na različne načine, on pa vidi Ameriko na le en sam način - kot državo, ki je na svetu naredila več dobrega kot katerakoli druga država in si zasluži hvaležnost, ne pa pritožb, ter predsednika, ki ne ponižuje njene dediščine.

"Kljub opoziciji močvirja Washingtona smo naredili Ameriko spet veliko," je dejal Pence v času, ko vlada rekordna brezposelnost, koronavirus pa še naprej žanje svoj davek. Američane je vprašal, ali si za obnovo Amerike želijo politika, kot je Biden, ali dokazanega voditelja, kot je Trump.

V času, ko je Ameriko zajel nov val protestov zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi, je Pence dejal, da Američani v Bidnovi Ameriki ne bodo varni, ker želi odvzeti denar policiji. Biden tega ne podpira in napoveduje 300 milijonov dolarjev več za policije po ZDA za boljše urjenje in zaposlovanje več pripadnikov manjšin, navaja STA.

Bidna označil za trojanskega konja radikalne levice

Pence je Bidna označil za "trojanskega konja radikalne levice" in omenil, da je celo Bernie Sanders dejal, da bo Biden najbolj liberalen predsednik v sodobni zgodovini ZDA. "Ni na kocki demokracija, kot pravi Biden, ampak so na kocki gospodarsko okrevanje ter zakon in red. Izbira je ta, ali bo Amerika ostala ameriška," je dejal Pence, ki je skozi svoj govor vztrajno hvalil Trumpa.

Foto: Reuters

Tudi drugi govorniki so svarili pred radikalnim preobratom v levo v primeru Bidnove zmage in poudarjali, da so republikanci s Trumpom za policijo, demokrati z Bidnom pa za nemire, požiganje, uničevanje in nasilje.

V ozadju so bili protesti v Kenoshi v Wisconsinu, kjer je belopolti policist v nedeljo večkrat ustrelil v hrbet temnopoltega Američana. Republikanci so poudarjali nasilje na protestih in ga pripisovali demokratom, vendar tega ni več mogoče tako preprosto prodati kot do zdaj, kar potrjuje tudi bojkot, ki nastaja v ameriških poklicnih športih.

Republikanci so našli svoje temnopolte športnike, ki so zavračali proteste. Nekdanji poklicni nogometaš lige NFL, temnopolti Burgess Owens, ki kandidira za zvezni kongres iz Utaha, je dejal, da "tolpe drhali" požigajo mesta, demokrati pa popularizirajo socializem, proti kateremu se je njegov oče boril v drugi svetovni vojni. Njegov oče se je sicer boril proti nacizmu in fašizmu, s socialistično Sovjetsko zvezo pa so bile ZDA zaveznica.

Nekdanja polkovnica ameriške vojske in danes nuna iz Washingtona Deidre Byrne je šla malce predaleč, ko je demokrate obtožila, da podpirajo pobijanje dojenčkov, in zagotovila, da je Trump največji nasprotnik splava od vseh predsednikov v zgodovini. Trump je začel splavu nasprotovati šele, ko se je odločil za kandidaturo na listi republikanske stranke, prej pa je bil tipični liberalni demokrat iz New Yorka.

Predsednika je hvalila guvernerka Južne Dakote Kristi Noem, ki mu je pred kratkim organizirala velik govor pred v skalo vklesanimi obrazi nekdanjih predsednikov ZDA na gori Rushmore. Guvernerka, ki ima predsedniške ambicije za leto 2024, je prav tako govorila o nasilni drhali, ki jo podpirajo demokrati.

Nastopila je tudi Trumpova svetovalka Kellyanne Conway, ki se konec meseca poslavlja s položaja zaradi težav v družini, v kateri mož in hčerka nasprotujeta Trumpu. Povedala je, da je Trump na vodilne položaje imenoval ženske in tudi njej dal vplivno vlogo. "Ženska na vodilnem položaju za Trumpa ni novost. Zaupa nam, se posvetuje z nami in spoštuje naše mnenje," je dejala.

Po malce zmešnjave, ali bo ali ne bo nastopil, je na koncu le nastopil tudi nekdanji poklicni nogometaš lige NFL Jack Brewer, ki je pozval Američane, naj volijo Trumpa, ker ne bi smeli voliti Bidna samo zato, ker ne marajo Trumpovega tona. Brewer se spoprijema z obtožnico zaradi prepovedanega trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi prepovedanih notranjih informacij.