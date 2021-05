Papež začel molitveni maraton za konec pandemije

Frančišek je v soboto na prvi dan maja, ki je v Rimskokatoliški cerkvi posvečen Mariji, v Baziliki svetega Petra molil rožni venec. Molitve se je udeležilo okoli 150 vernikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Molil je, da bi se ta "težka preizkušnja končala in da bi se vrnila obzorja upanja in miru". Trenutne razmere v zvezi s pandemijo je označil za "dramatične" ter "polne trpljenja in strahu". Prosil je za zaščito tistih, ki so izgubili bližnje, ter izpostavil trud zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja.

Marijo je prosil, naj "se dotakne vesti, da bi ogromne količine denarja, porabljene za povečanje in izboljšanje orožja, namenili spodbujanju študij za preprečitev podobnih katastrof v prihodnje".

Med molitvenim maratonom bo do konca meseca molitev potekala vsak dan v drugem Marijinem svetišču po vsem svetu, med drugim v Medžugorju v BiH, francoskem Lourdesu in portugalski Fatimi. Prenašali jih bodo po televiziji in spletu ob 18. uri po srednjeevropskem času. Maraton se bo končal 31. maja z molitvijo v kapeli v vatikanskih vrtovih, ki jo bo vodil papež.