Papež bo imenoval 14 novih kardinalov

Papež Frančišek je danes oznanil, da bo na junija imenoval 14 novih kardinalov, ki med drugim prihajajo iz Iraka, Pakistana, Madagaskarja in Japonske. V primeru imenovanja novega papeža je 11 izmed novih kardinalov primerne starosti, da bi lahko sodelovali na konklavu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Veseli me, da lahko oznanim, da bo 29. junija konzistorij, ki bo namenjen imenovanju 14 novih kardinalov," je dejal po današnji maši na Trgu sv. Petra v Vatikanu. Ob tem je pripomnil, da je poreklo novih kardinalov pokazatelj univerzalnosti Cerkve.

Med novoimenovanimi kardinali je tudi Iračan Louis Sako, ki je s papežem večkrat razpravljal o stanju v Iraku in slabem položaju tamkajšnje krščanske skupnosti. Iz Pakistana prihaja Joseph Coutts, z Madagaskarja Desire Tsarahazana in iz Japonske Thomas Aquinas Manyo.

Kardinali pomembni pri izbiri novega papeža

Kardinali imajo ključno vlogo pri izbiri novega papeža, ob tem pa pogosto zasedajo tudi najvišje administrativne položaje v Cerkvi.

Papež Frančišek je prvi papež iz Latinske Amerike. Leta 2013 je kot 81-letnik nasledil svojega predhodnika Benedikta XVI., ki je odstopil s položaja.

Na binkoštno nedeljo pozval tudi k miru na Bližnjem vzhodu

Na vatikanskem Trgu sv. Petra se je danes zbralo več deset tisoč vernikov, ki so prisluhnili maši papeža Frančiška za binkoštno nedeljo. Dogodka se je udeležilo tudi 90 kardinalov in 120 duhovnikov. Proslavljanje prihoda Svetega Duha in ustanovitve Cerkve je papež med drugim izkoristil tudi za poziv k miru na Bližnjem vzhodu: "Sveti Duh naj prinese mir v Sveti deželi."