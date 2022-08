Pahor in Erdogan potrdila dobre odnose med Slovenijo in Turčijo

Slovenski in turški predsednik, Borut Pahor in Recep Tayyip Erdogan, sta na današnjih pogovorih v Ankari potrdila dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Turčijo. Pri tem sta posebej izpostavila gospodarsko sodelovanje. Pahor je na novinarski konferenci po srečanju priznal, da imata Ljubljana in Ankara glede marsičesa različna mnenja, a zatrdil, da jih poskušata odpravljati.