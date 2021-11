Osupljivo: najdaljši lunin mrk po 500 letih #video

Delni lunin mrk ali krvava Luna je bil viden iz ZDA, Japonske, Čila ter drugih držav zahodnega predela in je po poročanju NASE zakril 99,1 odstotka vidnega dela Lune. Trajal je skoraj tri ure in pol in je najdaljši delni mrk, ki se je zgodil po 18. februarju 1440. Naslednji podoben mrk se bo zgodil šele leta 2669.

Lunin mrk nastane, ko se Sonce, Luna in Zemlja nahajajo v ravni črti in je Zemlja na sredini. Ko se to zgodi, se od Lune svetloba ne more odbijati, saj Zemlja meče nanjo svojo senco. Sicer polna luna postane temna, del Sončeve svetlobe pa zaradi loma svetlobe v Zemljini atmosferi Luno vseeno doseže.