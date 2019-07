Na zahodu Evrope se z ognjem bori več kot tisoč gasilcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje opozorilo pred požari so za zdaj izdali v šestih pokrajinah na jugu in v osrednjem delu Portugalske. Foto: Reuters

Osrednji del Portugalske so zajeli obsežni gozdni požari, s katerimi se danes bori več kot tisoč gasilcev. Zaradi ognja so morali domove zapustiti prebivalci več vasi v gorati in gozdnati pokrajini Castelo Branco, kjer je požar pred dvema letoma zahteval več kot sto smrtnih žrtev.