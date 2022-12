Osrednji del ZDA v primežu hudih neviht #video

Nacionalna vremenska služba ZDA izdaja opozorila pred snežnimi in drugimi nevihtami za območje od Skalnega gorovja na zahodu do Srednjega zahoda ZDA, ta vremenska fronta pa bo predvidoma do konca tedna dosegla severovzhod celine. Nevarno bo tudi na jugu v Louisiani, Misisipiju, Alabami in na severu Floride.

Neurja so v torek zajela že sever Teksasa in Oklahomo, kjer snega ni bilo, bili pa so tornadi s hitrostjo vetra tudi do 211 kilometrov na uro, ki so rušili hiše, prevračali avtomobile, podirali daljnovode in ruvali drevesa. Oblasti so poročale o več ranjenih, vendar pa vsaj uvodoma ne tudi o smrtnih žrtvah.

Nevihte bodo jutri dosegle še severovzhodni del ZDA

Z dežjem je prišla tudi toča, na letališču Dallas Fort Worth so odpovedali več sto poletov, več kot tisoč pa jih je imelo zamude. Nacionalna vremenska služba zdaj svari pred obilnimi snežnimi padavinami in poledico v Iowi, Minnesoti in Južni Dakoti. V četrtek naj bi nevihte dosegle še severovzhodni del ZDA.