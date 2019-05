Orban sprejel italijanskega notranjega ministra pred ograjo na meji s Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je danes sprejel italijanskega notranjega ministra in voditelja desne Lige Mattea Salvinija pred ograjo na meji s Srbijo. Kasneje so sledili pogovori v Budimpešti, kjer je Salvini seznanil Orbana z načrti za oblikovanje evropske povezave skrajno desnih strank.

S fotografiranjem pred tri metre visoko ograjo na meji, ki so jo madžarske oblasti postavile v času vala beguncev in migrantov jeseni 2015, sta se oba politika pokazala v njima najljubši vlogi varuhov Evrope pred begunci in migranti. Skupaj sta si ogledala sistem mejnega nadzora.

Preprečitev prihoda migrantov

"Verjamemo, da bo nova Evropa po 27. maju zaščitila svoje zunanje meje, pa naj bodo te na kopnem, kot na Madžarskem, ali pa na morju, kot v Italiji," je Mattea Salvini povedal na novinarski konferenci z madžarskim kolegom Sandorjem Pinterjem. "Težava ni v razdelitvi migrantov, ki so že tu, temveč v preprečitvi prihoda tisočih drugih," je dodal.

Italijanski notranji minister Salvini.

Z Viktorjem Orbanom naj bi govorila tudi o sodelovanju na evropskih volitvah. Orban je v sredo že pozval, da bi morala Evropska ljudska stranka (EPP) okrepiti sodelovanje s Salvinijem, če želi preživeti.

Salvini si je zadal oblikovanje evropske povezave skrajno desnih strank, ki naj bi jo oblikovali po evropskih volitvah. Tej povezavi naj bi se pridružili tudi francoska stranka Marine Le Pen, nemška AfD in avstrijski svobodnjaki, Salvini pa si želi tudi Orbana in njegov Fidesz, ki je sicer član EPP.

Orban v sporu z EPP

Orban se je sicer znašel v sporu z večino članic EPP zaradi svojih spornih stališč, ki da niso v skladu s temeljnimi vrednotami krščanske demokracije. Fideszu je grozila celo izključitev iz te evropske stranke, a so se potem marca v EPP odločili za zamrznitev članstva, dokler posebni odbor ne bo ocenil ravnanj te madžarske vladajoče stranke.

Orban je večkrat razburil Evropsko unijo s svojimi izjavami. Foto: Reuters

Madžarski premier tudi potem ni prenehal z napadi tako na "evropske birokrate v Bruslju" kot tudi na EPP. V sredo objavljenem pogovoru za italijanski časnik La Stampa je tudi menil, da bi se morala EPP po volitvah v Evropski parlament tesneje povezati s Salvinijm in njegovo skupino, če želi napredovati. Če pa bo EPP, kot je dejal, na jambor dvignila zastavo levega krila, potem bo storila samomor in se potopila.

Salvinija je Orban označil tudi za "najpomembnejšo evropsko osebnost, ker je ustavil migracije in spremenil Evropsko unijo". "Je junak, ki je ustavil migracije preko morja, tako kot smo jih tudi mi na kopnem," je dejal Orban.