Opozorilo po odkritju v kampih na Hrvaškem: prvi primeri po petih letih

Nemški inštitut za globalno zdravje Heidelberg je pri najmanj 23 pacientih, ki so oktobra bivali v kampih v hrvaški Istri, diagnosticiral črevesno nalezljivo bolezen kriptosporidioza, so sporočili z inštituta. V Nemčiji in Veliki Britaniji se zato že pojavljajo opozorila pred potovanjem na Hrvaško zaradi nevarnosti pred morebitno okužbo.

Informacije o kraju domnevnih okužb na Hrvaškem so bile po navedbah hrvaškega časnika Večernji list epidemiologom dostopne za 21 od 23 primerov. Okuženi so bivali v desetih različnih kampih, od katerih jih je bilo devet v Istri. 14 od 15 vprašanih je v kampih uporabljalo bazene. Okužena oseba, ki se ni kopala v bazenu v kampu, pa je imela bližnji stik z osebo s simptomi okužbe, ki se je.

Povprečna starost obolelih je bila osem let, okužbo pa so zabeležili pri osebah, starih od enega do 48 let.

Prvi primeri bolezni po več kot petih letih

Epidemiologi z inštituta Heidelberg so o rezultatih laboratorijskih analiz obvestili svoje kolege prek evropskega sistema Eurosurveillance.

Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi dejstva, da v preteklih petih letih v istem obdobju niso laboratorijsko potrdili niti enega primera kriptosporidioze.

Podobno skrb naj bi po pisanju nekaterih britanskih medijev izrazili tudi zdravstveni delavci v Veliki Britaniji.

Kriptosporidiozo povzroča okužba z mikroskopskim parazitom cryptosporidium. Najpogostejši znak okužbe je vodena driska, ki traja do dva tedna. Preostali simptomi vključujejo še želodčne krče, dehidracijo, slabost, bruhanje, povišano telesno temperaturo ter izgubo telesne teže. Pri nekaterih poteka okužba brez znakov in simptomov, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).



Do okužbe po navedbah NIJZ najpogosteje pride prek okužene vode, hrane ali neposredno s stikom z okuženo osebo. Kriptosporidiji so tudi najpogostejši povzročitelji drisk, povezanih s kopanjem v bazenih.