Odločitev je padla: Švedska bo že kmalu uradno zaprosila za vstop v Nato

Švedska premierka Magdalena Andersson bo do konca junija zaprosila za članstvo v Natu. Rusija je že posvarila Finsko in Švedsko, naj se ne pridružita Natu, saj naj bi to oslabilo stabilnost v Evropi.

Poznavalci razmer pravijo, da je napad Rusije na Ukrajino "ogromna strateška napaka", ki bo zelo verjetno pripeljala do povečanja števila držav članic Nata. Kot je razkril švedski časopis SVD, naj bi država svojo prošnjo za članstvo oddala junija.

Take poteze in povečanje števila članic Nata naj bi zagovarjal tudi Washington, saj bi bilo tako v organizaciji skupaj 32 držav. Še preden je Rusija napovedala in izvedla prvi napad, je Nato pozvala, naj se ne odloči za kakršnokoli povečanje članstva. Med več kot mesec dni trajajočo vojno se je del Natove vojske boril na vzhodu Ukrajine, prav tako se je povečala javna podpora za pridružitev Švedske in Finske zvezi Nato.