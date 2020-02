Odkrili novo skrivnostno vrsto predhodnika sodobnega človeka

Znanstveniki so odkrili novo vrsto prednikov ljudi, ki so pred okoli pol milijona let živeli na območju zahodne Afrike. Njihove gene zasledimo še danes.

V reviji Science Advances so znanstveniki z Univerze v Kaliforniji zapisali, da gre za vrsto, ki se je pojavila med okoli 360 tisoč in milijonom let nazaj, poroča CNN. Ta nova vrsta naj bi se razvila, še preden se je vrsta homo sapiens (misleči človek) razcepila na neandertalce in vejo homo sapiens sapiens, ki ji pripadamo tudi današnji ljudje.

Predniki so vidni v genetskem zapisu ljudi

Pripadniki te nove vrste naj bi imeli potomce s predhodniki današnjih prebivalcev Afrike, ravno tako kot so imeli neandertalci potomce s predhodniki sodobnega človeka v Evropi. Ljudje iz zahodne Afrike imajo zato v genetskem zapisu med dvema in devetnajstimi odstotki zapisa te novoodkrite vrste.

DNK neandertalcev najdemo tudi pri Evropejcih

Joel D. Irish, profesor bioarheologije z univerze John Moores v Liverpoolu, je pojasnil, da je verjetno obstajalo več vrst prednikov ljudi. "Vsi so se nato parili z vsemi. Mislim, da bomo v prihodnje našli še več teh novih vrst," je dejal. Kot že omenjeno, pri Evropejcih, Američanih in Azijcih še danes najdemo delčke DNK zapisov, ki kažejo na to, da se je vrsta sodobnega človeka v preteklosti parila z neandertalci.