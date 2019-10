Od Antarktike se je odcepila 315 milijard ton težka ledena gora

Od ledene police Amery na Antarktiki se je prejšnji teden odcepila največja ledena gora v več kot 50 letih. Ledena gmota, ki so jo poimenovali D28, naj bi bila po ocenah težka okoli 315 milijard ton in meri prek 1500 kvadratnih kilometrov.

Amery je tretja največja ledena polica na Antarktiki. Gre za plavajoči podaljšek več ledenikov, ki se s kopnega raztezajo v morje. Ker je odcepitev ledenih gora normalen proces, so znanstveniki že dlje pričakovali tudi to odcepitev.

Za odcepitev niso krive podnebne spremembe

Veliko pozornosti so sicer namenjali območju vzhodno od tega, ki se je odlomil. Gre za del, ki si je zaradi oblike prislužil vzdevek "zrahljan zob", in čeprav se že maje, ostaja še vedno pritrjen. Na koncu se je odcepilo območje D28.

Foto: Reuters Profesorica Helen Fricker z Inštituta za oceanografijo Scripps je leta 2002 napovedala odcepitev "razrahljanega zoba" med letoma 2010 in 2015. Zdaj pa je za BBC dejala, da je navdušena, da se je odcepitev zgodila po toliko letih, čeprav ne točno tam, kjer so jo pričakovali.

Glede na evropske in ameriške satelitske posnetke se je odcepitev zgodila med 24. in 25. septembrom. Znanstveniki so poudarili, da ni povezave med dogodkom in podnebnimi spremembami, saj satelitski posnetki že 30 let kažejo, da je Amery pretežno v ravnovesju s svojim okoljem, čeprav se je poleti površina bolj talila. "Čeprav nas glede Antarktike lahko skrbi veliko stvari, glede te konkretne ledene police ni razloga za preplah," je dejala Frickerjeva.

Glede na ocene naj bi bila odlomljena ledena gora D28 debela okoli 210 metrov in vsebuje okoli 315 milijard ton ledu. Zaradi velikosti bodo morali ledeno goro opazovati, saj bi lahko v prihodnosti predstavljala grožnjo ladijskemu prometu.

Glede na predvidevanja naj bi jo odneslo proti zahodu in bo verjetno trajalo več let, da se bo razlomila in popolnoma stalila, piše britanski BBC.