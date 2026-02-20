Obsodili alpinista, ki je partnerko pustil na vrhu gore. Zmrznila je.

Avstrijsko sodišče je 37-letnega moškega v četrtek spoznalo za krivega hude malomarnosti, potem ko je januarja 2025 med vzponom na goro Grossglockner umrla njegova 33-letna partnerka. Sodišče mu je naložilo petmesečno pogojno kazen in denarno kazen. Sodba še ni pravnomočna, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tožilstvo je moškega obtožilo povzročitve smrti iz hude malomarnosti, ker je storil vrsto napak. Svojo partnerko, ki je na gori zmrznila, je v slabem vremenu pustil samo tik pod 3.798 metrov visokim vrhom. Po besedah tožilstva je bila ženska "nemočna, izčrpana, podhlajena in zmedena".

Krivdo je zanikal

37-letnik je ob začetku sojenja sodniku dejal, da mu je "neskončno žal za to, kar se je zgodilo in kako se je zgodilo", vendar je zanikal krivdo, poroča DPA. Sodnik je pri izreku sodbe poudaril, da sicer izkušeni alpinist ni upošteval dejstva, da se njegova partnerka v težkih vremenskih razmerah še nikoli ni podala na tako zahteven zimski vzpon. Dodal je, da se je ženska borila do zadnjega diha in da se je na koncu plazila po vseh štirih.

Moški poleg tega partnerki ni zagotovil ustrezne opreme, kljub poslabšanju vremena in dejstvu, da je imela težave, pa ni prekinil vzpona na najvišjo avstrijsko goro, je še dejal sodnik. Med sojenjem je med drugim pričala nekdanja partnerka obtoženca, ki je povedala, da je tudi njo pri vzponu na Grossglockner pustil samo, ker je bila prepočasna in ker sta se med potjo prepirala.

Po podatkih avstrijskega odbora za varnost v gorah (ÖKAS) se v avstrijskih gorah vsako leto v povprečju zgodi okoli 8.400 nesreč, v katerih umre skoraj 300 ljudi. Večina žrtev umre zaradi srčno-žilnih bolezni ali padcev, smrti zaradi ozeblin in izčrpanosti pa so redke, poroča DPA.