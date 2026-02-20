Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
20. 2. 2026,
10.28

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vzpon smrt obsodba Grossglockner Avstrija

Petek, 20. 2. 2026, 10.28

18 minut

Obsodili alpinista, ki je partnerko pustil na vrhu gore. Zmrznila je.

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Grossglockner, Avstrija | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Avstrijsko sodišče je 37-letnega moškega v četrtek spoznalo za krivega hude malomarnosti, potem ko je januarja 2025 med vzponom na goro Grossglockner umrla njegova 33-letna partnerka. Sodišče mu je naložilo petmesečno pogojno kazen in denarno kazen. Sodba še ni pravnomočna, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tožilstvo je moškega obtožilo povzročitve smrti iz hude malomarnosti, ker je storil vrsto napak. Svojo partnerko, ki je na gori zmrznila, je v slabem vremenu pustil samo tik pod 3.798 metrov visokim vrhom. Po besedah tožilstva je bila ženska "nemočna, izčrpana, podhlajena in zmedena".

Krivdo je zanikal

37-letnik je ob začetku sojenja sodniku dejal, da mu je "neskončno žal za to, kar se je zgodilo in kako se je zgodilo", vendar je zanikal krivdo, poroča DPA. Sodnik je pri izreku sodbe poudaril, da sicer izkušeni alpinist ni upošteval dejstva, da se njegova partnerka v težkih vremenskih razmerah še nikoli ni podala na tako zahteven zimski vzpon. Dodal je, da se je ženska borila do zadnjega diha in da se je na koncu plazila po vseh štirih.

Moški poleg tega partnerki ni zagotovil ustrezne opreme, kljub poslabšanju vremena in dejstvu, da je imela težave, pa ni prekinil vzpona na najvišjo avstrijsko goro, je še dejal sodnik. Med sojenjem je med drugim pričala nekdanja partnerka obtoženca, ki je povedala, da je tudi njo pri vzponu na Grossglockner pustil samo, ker je bila prepočasna in ker sta se med potjo prepirala.

Po podatkih avstrijskega odbora za varnost v gorah (ÖKAS) se v avstrijskih gorah vsako leto v povprečju zgodi okoli 8.400 nesreč, v katerih umre skoraj 300 ljudi. Večina žrtev umre zaradi srčno-žilnih bolezni ali padcev, smrti zaradi ozeblin in izčrpanosti pa so redke, poroča DPA.

Nesreča v Gorah, Prisojnik
Novice Slovenska plezalca med vzponom na Prisojnik padla 15 metrov v globino
Nesreča v gorah, snežni plaz
Novice Smrtonosna zimska sezona: pod snežnimi plazovi umrli trije ljudje
vzpon smrt obsodba Grossglockner Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.