Oboroženi napadalci ugrabili skoraj 300 otrok

V mestu Kuriga na severuzahodu Nigerije je na desetine oboroženih napadalcev na motorjih ugrabilo več kot 280 učencev, starih od osem do 15 let, poroča BBC.

Lokalni prebivalci so poskušali preprečiti ugrabitev, pri čemer so napadalci eno osebo ubili. Učiteljici in 25 učencem je uspelo ugrabiteljem pobegniti, za preostalimi pa poteka iskalna akcija.

Kriminalne tolpe so v zadnjih desetletjih v Nigeriji ugrabile na stotine ljudi, vendar se je število ugrabitev v zadnjem obdobju zmanjšalo. Omenjene tople delujejo predvsem na severozahodu države in so ločene od islamističnih skrajnežev Boko Haram, ki delujejo v drugih delih države in so v zadnjih letih prav tako izvedli številne ugrabitve otrok.