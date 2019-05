Oborožen napad na luksuzni hotel v Pakistanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jugozahodu Pakistana so oboroženci danes napadli luksuzni hotel in pri tem ubili varnostnika ob vhodu. Goste hotela v pristaniškem mestu Gvadar v provinci Balučistan so po navedbah pakistanske vojske odpeljali na varno. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

"Varnostne sile so zaprle območje. Gostje so bili odpeljani na varno. Teroriste so obkolile varnostne sile. Operacija čiščenja poteka," je dejal neimenovani predstavnik pakistanske vojske.

Predhodno je lokalni notranji minister Ziaulah Langu za AFP potrdil, da so štirje oboroženi moški streljali v hotelu. "Obstajajo poročila, da je nekaj ljudi utrpelo manjše poškodbe," je še dejal.

Napad se je zgodil v hotelu Pearl Continental, ki je edini luksuzni hotel v tem mestu. V njemu običajno bivajo poslovneži ter diplomati.

Gvadar je bil nekoč majhna ribiška vas, zdaj pa velja za izložbeno okno več milijard dolarjev vrednega kitajskega infrastrukturnega projekta, s katerim naj bi povezali kitajsko provinco Xinjiang z Gvadarjem ob Arabskem morju.

V okvir tega projekta sodijo med drugim 392 kilometrov dolga avtocesta iz Pešavarja do Karačija, ki naj bi jo dokončali letos, ter novo letališče in bolnišnica v gvadarskem pristanišču.

Balučistan je najrevnejša in največja provinca v Pakistanu, ki jo že vrst let pretresajo separatistični, islamistični in verski upori.