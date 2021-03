Območje Zadra stresel potres magnitude 3,6

Območje hrvaškega obalnega mesta Zadar je danes ob 12.55 stresel zmeren potresni sunek magnitude 3,6. Kot na spletni strani poroča Jutarnji list, so ga občutili tudi v delih Like in na jadranskih otokih.

Po navedbah hrvaške seizmološke službe je bilo žarišče potresa kakih sedem kilometrov od Starigrada, intenziteta pa je bila od IV. do V. stopnje po evropski potresni lestvici. Evrosredozemski seizmološki center (EMSC) je navedel, da je bilo žarišče 27 kilometrov severno od Zadra, piše STA.

Deset sekund tresenja

Tla so se tresla kakih deset sekund, najbolj pa so sunek občutili v višjih nadstropjih. Spremljalo ga je močno bobnenje, podobno grmenju, so dodale priče. Potres so poleg Zadra in Starigrada občutili tudi v Obrovcu, Gospiću, Škabrnji in na otoku Pašman.

Širše območje Zadra je novembra lani prizadel potres z magnitudo 4,7, ki so ga čutili prebivalci večjega dela Dalmacije, pa tudi v Zagrebu in delu BiH. Tudi takrat je bilo žarišče v bližini Starigrada, še poroča STA.