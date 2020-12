Oblasti BiH ob meji s Hrvaško našle migrantske družine z več kot 100 otroki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti BiH so ta teden na območju ob meji s Hrvaško našle več kot 50 migrantskih družin z okoli 200 člani. Med njimi je več kot 100 otrok, so danes sporočili iz urada za obravnavo tujcev. Vse so premestili v sprejemne centre v unsko-sanskem kantonu.