Obama in Bush se bosta poklonila umrlemu Johnu McCainu

V petek so se lahko ljudje v Washingtonu od dolgoletnega senatorja in predsedniškega kandidata poslovili v rotundi v Kapitolu, kjer so postavili krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. To čast so do zdaj izkazali le nekaj uglednim Američanom, med drugim nekdanjima predsednikoma Johnu F. Kennedyju in Ronaldu Reaganu ter borki za človekove pravice Rosi Parks.

Pred tem je bila krsta več dni v Kapitolu v Phoenixu, prestolnici zvezne države Arizona, ki jo je McCain predstavljal v senatu. Tam se mu je v čustvenem nagovoru v četrtek med drugim poklonil tudi nekdanji ameriški podpredsednik, demokrat Joe Biden.

Ameriški predsednik Donald Trump se žalnih slovesnosti za pokojnim Johnom McCainom na željo umrlega ne bo udeležil. Foto: Reuters

Trump se žalnih slovesnosti ne bo udeležil

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump se žalnih slovesnosti ne bo udeležil. Takšna je bila želja pokojnika, sicer enega redkih Trumpovih kritikov v vrstah republikancev. Na slovesnosti po poročanju medijev ni povabljena niti McCainova kandidatka za podpredsednico na volitvah v ZDA leta 2008 Sarah Palin.

McCaina bodo po napovedih pokopali v nedeljo v družinskem krogu na ozemlju ameriške mornariške akademije v Annapolisu v zvezni državi Maryland, kjer se je izšolal za mornariškega častnika. Senator, ki je umrl zaradi možganskega tumorja, je leta 2015 razkril, da želi na svojem nagrobniku napis: "Služil je domovini."