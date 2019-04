Ob štetju glasovnic volitev v Indoneziji je umrlo več kot 270 ljudi

V Indoneziji je po volitvah 17. aprila umrlo že več kot 270 ljudi, ki so ročno šteli glasovnice. V tej jugovzhodni azijski državi so prvič doslej izvedki predsedniške, parlamentarne in regionalne volitve sočasno, da bi privarčevali denar. Na fotografiji sta predsedniška kandidata volitev: sedanji predsednik Joko Widodo in njegov nasprotnik Prabowo Subianto. Foto: Reuters