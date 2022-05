Ob letališču v Švici izbruhnil požar

Ob tem so sporočili tudi, da naj bi vzletno-pristajalne steze ponovno odprli še danes, najprej za odhajajoče, potem pa še za prihajajoče lete.

Z gradbišča v neposredni bližini letališča v Ženevi, kjer naj bi bil v prihodnosti center za prosilce za azil, se je danes popoldne valil črn dim.

Tiskovni predstavnik letališča Ignace Jeannerat je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je "požar pod nadzorom", vendar morajo "zavarovati območje in odstraniti ostanke". Požar je bil zunaj območja letališča in je povzročal veliko dima, je dejal.

Gasilci so kmalu uspešno ukrotili požar v stavbi na gradbišču, ki je obdana z odri in ponjavami. Nekaj dohodnih letov je bilo zaradi dima preusmerjenih v Lyon in Basel.

“Ongoing fire in the airport sector, chemin du bois brûlé in Grand-Saconnex. #Geneve

The SIS is on site and asks to avoid the area and not to overload the emergency lines.

(SIS pictures)”#Geneve#Geneva#GenevaAirport https://t.co/2UVdBfXEgp