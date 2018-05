Novozelandska zakonca po 61 letih zakona umrla v deveturnem razmiku Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,09 termometer Kaya Kamenarič Avtorji: STA,

Foto: Thinkstock

Ostarela novozelandska zakonca sta minuli teden preminula zgolj devet ur drug za drugim, leto dni po praznovanju diamantne poroke. Šestinosemdesetletni Peter Bradford in njegova 83-letna soproga Ruth sta 61 let po poroki v miru umrla 14. maja, izhaja iz osmrtnice, ki so jo v soboto objavili v časniku New Zealand Herald.