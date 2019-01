Novo ime za Makedonijo: "Razum pravi, da je to edina pot" #video

"Makedonija je grška, politiki izdajalci." S tem sporočilom je pogovore o preimenovanju grške sosede Makedonije v Severno Makedonijo pospremilo okoli sto tisoč grških protestnikov. V spopadih s policijo je bilo poškodovanih več ljudi. Desničarski skrajneži so poskušali vdreti tudi na območje parlamenta, kjer se odvijajo razprave o imenu. Da se politika odloča namesto ljudi, so vzklikali.

Skoraj dve tretjini Grkov nasprotujeta spremembi imena v Severno Makedonijo. Bojijo se, da bi lahko država s podobnim imenom pozneje zahtevala tudi njihovo severno pokrajino Makedonijo.

Hude ekonomske posledice za Makedonijo

A te nevarnosti ni, je povedal Ilija Dimitrievski, upokojeni doktor kemijskega inženirstva, danes predstavnik Zveze makedonskih kulturnih društev. Dimitrievski je bil eden od soustanoviteljev Makedonskega kulturnega društva svetega Cirila in Metoda. V Sloveniji živi že 59 let.

"Makedonijo še zmeraj intimno doživljam, ker je moja prva domovina," je dejal. Domovina, v katero se rad vrača, tako poslovno kot zasebno, in še vedno zelo aktivno spremlja vse dogodke, povezane z njo. "Tale nesrečna okoliščina zaviranja in oviranja priključevanja v Evropsko unijo in v Nato ima kar hude ekonomske posledice za Makedonijo in makedonsko ljudstvo," komentira dogajanje.

"Razum pravi, da je sprememba imena edina pot"

Čeprav s srcem ne morem sprejeti teh dogodkov, spremembe imena, razum pravi, da je to edina pot, je dodal Dimitrievski. Pričakuje, da se bodo ljudje pomirili, a bo prihodnost enkrat pokazala, da ta poteza ni bila tako hudo napačna, kakor danes menijo številni, je še dodal.