⚡️The moment a drone hit one of the floors of the Moscow City skyscraper. pic.twitter.com/2BP9zhtrul — War Monitor (@WarMonitors) August 1, 2023

Po poročanju ruskega obrambnega ministrstva so s sistemi ruske zračne obrambe uničili dve brezpilotni letali blizu Moskve, medtem ko so tretji dron le onesposobili in je strmoglavil v prestolnici, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass. Ministrstvo je za napade obtožilo Kijev.

"Poškodovana je bila fasada v 21. nadstropju, poročil o poškodovanih ni," je na Telegramu zapisal župan Moskve Sergej Sobjanin. Začasno so zaprli tudi moskovsko letališče Vnukovo, polete pa preusmerili, še poroča BBC.