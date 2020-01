Novi skrivnostni virus bi lahko mutiral in še širil še naprej #video

Novi virus, s katerim se je na Kitajskem okužilo 440 ljudi, umrlo pa jih je devet, bi lahko mutiral in se širil še naprej, so danes posvarile oblasti v državi. Priznavajo, da je trenutno najbolj kritično obdobje za zajezitev virusa in sprejemajo ukrepe v tej smeri. V središču izbruha, Wuhanu, odpovedujejo javne dogodke in odsvetujejo obisk mesta, piše STA.

Nova vrsta koronavirusa je povzročila preplah zaradi podobnosti z virusom sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu. Kitajska vlada je izbruh novega virusa uvrstila v enako kategorijo kot epidemijo sarsa, kar pomeni obvezno izolacijo obolelih in možnost uvedbe karantene.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se bo danes sestala na izrednem zasedanju, na katerem bo odločala o morebitni razglasitvi virusa za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Doslej so primere bolezni poleg Kitajske zaznali še v ZDA, na Tajvanu, Tajskem, Japonskem, v Južni Koreji in nazadnje tudi v Macau, še piše STA.

Novi virus se pretežno širi prek dihalnega trakta, obstaja pa "možnost virusne mutacije in nadaljnjega širjenja bolezni", je danes posvaril namestnik ministra za zdravje Li Bin. Napovedal je tudi okrepitev prizadevanj za potrditev točnega vira virusa.

Virus se lahko prenaša tudi med ljudmi

Kitajske oblasti so namreč ta teden potrdile, da se virus lahko prenaša tudi med ljudmi, za primarni vir izbruha pa veljajo živali, saj je bolezen izbruhnila na eni od tržnic v mestu Wuhan, na kateri prodajajo ribe in divjačino.

Foto: Getty Images

Tako na Kitajskem kot v več drugih državah si prizadevajo omejiti širjenje bolezni, ki povzroča pljučno obolenje. Prisotna je toliko večja zaskrbljenost pred širjenjem virusa, ker se ljudje ta teden ob kitajskem novem letu množično odpravljajo na pot, poroča STA.

Zdravstvene oblasti na Kitajskem so danes med drugim naznanile okrepljeno sterilizacijo in prezračevanje na letališčih in avtobusnih postajah, pa tudi na letalih in vlakih. Ljudi pozivajo k rednemu umivanju rok, izogibanju gnečam, zračenju in nošenju maske, piše STA.

Župan pozval meščane, naj ne zapuščajo mesta

V 11-milijonskem Wuhanu je župan Zhou Xianwang pozval prebivalce, naj ne zapuščajo mesta, obiskovalcem pa svetoval, naj ne prihajajo k njim. Lokalne oblasti so odpovedale javne dogodke med prazniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posebnega nadzora so deležni tudi letalski potniki na petih letališčih v ZDA in številnih po vsej Aziji. Severna Koreja bo denimo v celoti prepovedala vstop turistom v državo, še piše STA.